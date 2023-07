Permis refusé pour le centre de padel à Louvain-la-Neuve, les promoteurs vont introduire un recours

Bref, si les promoteurs revoient leur copie, le projet pourrait passer. Mais il faudra le faire en profondeur. Car au-delà du nombre de terrains, c’est toute l’organisation des lieux qu’il conviendrait de repenser. Le collège communal et le fonctionnaire délégué suggèrent ainsi, par exemple, de tourner le centre de padel vers la ville plutôt que vers les entreprises ; d’agencer différemment les terrains par rapport au bâtiment abritant la cafétéria et les vestiaires, afin de limiter l’étalement du projet ; de revoir l’implantation des entrée et sortie du parking et le positionnement des emplacements pour vélos.

Dépités, les porteurs du projet, parmi lesquels figurent Vincent Stavaux, ne s’attendaient manifestement pas à un bulletin si critique. Et ils ne comptent pas en rester là. Ils introduiront un recours auprès du gouvernement wallon.