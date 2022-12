Permis refusé pour la rénovation de l’avenue Louis Bertrand : Schaerbeek introduit un recours

Le collège communal de Schaerbeek a décidé d’introduire un recours auprès du gouvernement bruxellois contre le refus de délivrer le permis d’urbanisme au projet de réaménagement complet de l’avenue Louis Bertrand, l’une des plus belles artères de la Région bruxelloise. Un refus signifié début du mois, délivré par Urban. brussels, l’administration régionale de l’Urbanisme et appuyé par Pascal Smet (One. brussels / Vooruit), secrétaire d'Etat en charge de l’Urbanisme. Que reproche l’administration régionale au projet confectionné par Schaerbeek ? Notamment, le manque d’espace laissé aux cyclistes et aux piétons.

C’est en 2014 que la commune lance la réflexion autour de ce réaménagement. L’artère qui va des avenues Deschanel et Voltaire (avec une portion vers le boulevard Lambermont) à la chaussée de Haecht est en très mauvais état. Voirie et trottoirs cabossés, de simples marquages pour les cyclistes, terre-plein central à rafraîchir : tout est à refaire ou presque. Il faut redonner du prestige à cette avenue bordée de bâtiments remarquables (dont plusieurs perles Art nouveau signées Gustave Strauven) et fermée par l’église Saint-Servais.

Des ateliers de participation citoyenne sont mis en place aboutissant à un premier projet et une première demande de permis. Celle-ci est rejetée : la Commission royale des Monuments et Sites (CRMS) estime que le résultat final met trop en péril le patrimoine de l’avenue.

La commune se repenche sur le dossier et doit tenir compte d’une nouvelle donne : l’ensemble de l’avenue Louis Bertand a entretemps été classé. Un deuxième projet, cette fois avalisé par la CRMS, est soumis à enquête publique. Urban. brussels le recale et le conditionne à plusieurs critères.