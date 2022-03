Permis déposé pour réaménager la place Sainctelette à Bruxelles

Considérée comme "l’un des carrefours les plus dangereux de la capitale", la place Sainctelette va être totalement réaménagée. Le projet, qui prévoit une place-pont et des promenades, devrait permettre d’y fluidifier la circulation, tout en veillant à accroître la qualité de vie du quartier Yser. Une demande de permis d’urbanisme a en tout cas été déposée en ce sens par Bruxelles Mobilité, indique mardi l’agence régionale dans un communiqué.

"La circulation automobile sera mieux canalisée, le carrefour plus simple, la connexion avec la piste cyclable du canal assurée et un grand espace sera libéré pour servir de lieu de rencontre et de trait d’union entre les quartiers", fait valoir Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics.

Le projet de réaménagement prévoit notamment de mieux valoriser les atouts de la zone du canal et du quartier nord, comme la proximité du centre-ville, l’implantation de hauts-lieux culturels comme le Kaaitheater ou le Kanal – Centre Pompidou et la présence d’espaces verts sur le quai Beco et le parc Maximilien.

"Sainctelette est un carrefour clé qui relie de multiples quartiers. Son réaménagement va permettre de proposer une image métropolitaine en relevant le potentiel de la zone, grâce notamment à l’amélioration de la sécurité routière, la meilleure répartition de l’espace entre les différents usagers de la route ainsi qu’à l’apaisement du quai du Commerce", a déclaré le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, cité dans le communiqué.