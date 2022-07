Permis de détention pour adopter un animal de compagnie : vers un recours au Conseil d’Etat ?

Les secteurs de l’animalerie et de l’élevage canin et félin se sont réunis, hier lundi, en vue de constituer un collectif. En vue aussi d’envisager peut-être une action en justice contre le nouveau décret wallon qui rend effectif le permis de détention d’un animal de compagnie depuis le 1ᵉʳ juillet. Pour en parler ce matin sur La Première, Jérôme Jennequin, administrateur délégué d’Entre chiens & chat pour qui le permis est possible mais pas dans les conditions actuellement prévues. Un permis jugé discriminant par une grande partie de la profession et néfaste pour le secteur. Un secteur qui ne veut pas devoir jouer au "gendarme".