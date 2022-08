Permis de conduire : existe-t-il des centres où il est plus facile de réussir les examens théoriques et pratiques ?

Les vacances d’été, c’est parfois le bon moment pour passer le permis de conduire. Mais où passer les examens, qu’ils soient pratiques ou théoriques ? A priori, dans le centre le plus proche de chez soi. Sauf que certains centres ont meilleure réputation que d’autres, entendez que les examens sont plus faciles. Cela crée un certain tourisme du permis.

Une de nos équipes s’est rendue au centre de permis de Braine-le-Comte. Certains candidats sont du coin, mais d’autres viennent de plus loin. Et pour cause : l’examen pratique serait en effet plus simple à Braine qu’ailleurs.

Plus largement, des différences existent aussi entre régions, notamment entre Bruxelles et la Wallonie.