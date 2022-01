Permis de chasse : c’est la saison des examens

L’épreuve théorique comporte 3 branches :

Branche 1 : la réglementation de la chasse.

Branche 2 : la biologie des espèces de gibier et la gestion de leurs populations, les dégâts agricoles et forestiers, les chiens de chasse, les aménagements et la gestion des territoires de chasse, la reconnaissance des espèces protégées, les espaces non-indigènes envahissantes.

Branche 3 : les armes, les munitions, la sécurité et l’éthique.

Cette dernière branche porte ses fruits selon Thierry Petit, garde forestier à Saint-Hubert et examinateur depuis de nombreuses années : la sensibilité des chasseurs évolue clairement. La formation et l’approche au niveau de la sécurité – pour eux-mêmes et pour les autres usagers de la forêt - induisent une prise de conscience. En tout cas, je suis beaucoup plus à l’aise d’être confronté à toute une série de personnes armées en forêt aujourd’hui qu’il y a un certain temps. On dénombre assez peu d’accidents dans notre pays, et c’est lié à une formation bien complète et bien fournie.