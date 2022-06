Permis de bâtir, l’arme secrète contre la perte de pouvoir d’achat ?

C’était l’information économique de cette semaine : la banque centrale américaine a augmenté son taux d’intérêt directeur de 0.75%. C’est la plus forte hausse des taux d’intérêt aux États-Unis depuis 1994.

Il faut dire aussi que l’inflation est au plus haut depuis 40 ans. En Europe, les taux sont aussi à la hausse, trop d’ailleurs pour certains pays comme l’Italie. La preuve, c’est que la banque centrale européenne a organisé une réunion exceptionnelle pour voir ce qu’il était possible de faire pour éviter une pression sur la dette publique de pays très endettés et donc très fragiles comme l’Italie. L’Italie, ce n’est pas seulement le pays de nos vacances d’été, c’est aussi la 3e puissance économique de la zone euro et donc la banque centrale européenne surveille ses taux comme le lait sur le feu.

Pendant ce temps, les titres des médias économiques sont alarmistes. Les uns scrutent les indices boursiers qui s’enfoncent dans le rouge vif, les autres constatent que les cryptomonnaies sont prises dans un vent de panique : le bitcoin est à son plus bas niveau depuis la fin 2020. Tout cela est juste la preuve que les bulles de la période covid sont en train d’éclater les unes après les autres. L’Ancien Monde fait place au nouveau. Tout le monde doit s’habituer à l’inflation…