Permis d'urbanisme refusé pour un magasin Colruyt sur le site de l'ex-Royal Rinking à Ixelles

A nouveau désaffecté, le bâtiment est alors occupé par Colruyt comme point de retrait "Collect & Go", dans l'attente d'une affectation en grande surface. C'est ce projet que la commission de concertation d'Ixelles vient de recaler, comme l'explique Claude Pirotte, président du comité de quartier "Un Ilôt, un Quartier" : "Le refus de la commission de concertation pour ce projet Colruyt nous satisfait dans le sens que ça ferait une troisième enseigne commerciale sur la chaussée de Waterloo, à moins de 100 mètres les unes des autres. C'est beaucoup trop, pour des questions de mobilité. Quand on voit le problème de mobilité qu'il y a pour l'instant avec le nouveau Delhaize et les camions de livraison, c'est absolument épouvantable. Tout le monde s'en plaint."

Pour autant, le comité de quartier n'est pas opposé par principe à tout projet de promotion immobilière sur le site, pour autant, rappelle Claude Pirotte, que le propriétaire Besix "respecte les engagements qu'il a pris en février 2021 de conserver le volume de la halle avec sa structure métallique et de concevoir un nouveau projet immobilier, qui est toujours en cours".