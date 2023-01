Permis d’urbanisme indispensable pour les nouveaux gîtes touristiques en Wallonie

Jusqu’ici, en Wallonie, il n’existait quasi aucun frein à l’ouverture d’un gîte de tourisme. Une attestation de sécurité, une déclaration à la commune et au Commissariat Général au Tourisme suffisaient. Or, certaines communes regrettaient qu’un équilibre ne soit parfois plus assuré entre les résidents et leurs visiteurs. Elles viennent d’être entendues par la Région wallonne qui resserre les boulons.

La Roche en Ardenne est un bon exemple de l’explosion du nombre de gîtes : 160 il y a 2 ans et 210 aujourd’hui. C’est trop et trop vite, explique le bourgmestre Guy Gilloteaux. Quand on y ajoute les campings, les hôtels, et 766 secondes résidences, cela crée un déséquilibre par rapport aux 2800 ménages installés à demeure.

Permis d’urbanisme

Sans outil légal, difficile de maîtriser le développement des gîtes ! Mais le 30 janvier, cela change. La Région wallonne instaure un permis d’urbanisme préalable à l’exploitation d’un hébergement touristique. Seuls en sont dispensés ceux qui existent déjà, ceux qui avaient entamé des travaux dans ce but, ceux qui avaient introduit un permis pour modification des lieux ainsi que les chambres d’hôte chez l’habitant (à condition qu’il n’y ait pas plus de cinq chambres).

Touristes bienvenus

Il ne s’agit pas de refouler les touristes. Bien au contraire, assurent les bourgmestres concernés. Mais il faut pouvoir organiser un développement harmonieux, garder des hébergements financièrement accessibles pour les gens du cru. Il est également important de limiter les nuisances qu’une concentration trop forte de gîtes peut générer sur le voisinage. Enfin, limiter le nombre de gîtes contribue à préserver une offre touristique de qualité. Certains opérateurs du secteur de La Roche soulignent par ailleurs qu’une offre de gîtes contenue évite la dilution des occupations et maintient un niveau de rentabilité pour les structures existantes.

Les autres démarches

Le nouveau permis d’urbanisme ne dispense pas des anciennes démarches relatives à la sécurité ou de la déclaration au Commissariat Général au Tourisme. Les propriétaires sont aussi invités – mais pas obligés – à solliciter la reconnaissance du CGT, ce qui donne accès à un classement du gîte et à différentes subventions pour sa rénovation ou sa promotion.

Précisons aussi qu’il est possible d’aller en appel pour un permis d’urbanisme refusé par une commune.