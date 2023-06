Permis animal : votre enfant est-il prêt à adopter un animal ?

Alessia aimerait adopter un lapin. Est-elle vraiment prête ? Quelles sont les bonnes questions à se poser avant d’adopter un animal de compagnie ?

Pour le savoir, Alessia a passé son permis d’adopter en répondant à quelques questions sur la plateforme " Pense-bête ".

Cet outil pédagogique de la Région wallonne propose des vidéos explicatives. Et surtout on peut se mettre dans la peau de l’animal et prendre conscience de ses besoins spécifiques.

Adopter un animal de compagnie est une décision qui ne doit pas se faire sur un coup de tête. Il faut bien peser le pour et le contre et bien se renseigner.

Alessia va encore un peu réfléchir.