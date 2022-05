Permis accordé par la Wallonie pour l’extension de la carrière de Beez, la ville de Namur introduit un recours

La Région wallonne vient d’octroyer un permis pour l’extension de la carrière de Beez malgré l’avis défavorable de la ville de Namur suite à une enquête publique qui avait mobilisé beaucoup de riverains.

L’extension de la fosse d’extraction de la carrière de Beez vient d’être autorisée moyennant le respect de diverses conditions d’exploitation. La demande de permis date de décembre 2021 de la part de la SA Cimenteries CBR, une filiale de SAGREX et consistait à l’ajout d’une zone de 3,6 hectares vers l’est sur un site de 85 hectares.

L’enquête publique lancée par la ville de Namur avait reçu 334 réclamations et une pétition de 503 signatures. La ville, après avoir pris connaissance des avis négatifs des services communaux, avait décidé de remettre un avis défavorable qui n’a donc pas été suivi par le Pouvoir régional, autorité compétente dans ce type de dossiers : "La principale motivation de l’avis défavorable du Collège communal est le rapprochement de l’exploitation des premières habitations et la réduction de la zone tampon, ce qui aurait pour effet incontestable une augmentation des nuisances subies par les habitants de Beez et un impact paysager majeur avec l’étêtement du massif forestier et rocheux", explique l’Echevine de l’Urbanisme de Les Engagés, Stéphanie Scailquin par voie de communiqué.

Le permis n’est toutefois pas accordé sans conditions. Les points de sécurité, la mise en place et le respect d’une zone tampon ainsi que divers aspects en lien avec l’environnement, la biodiversité ou encore les eaux souterraines seront tenus à l’œil.

Après l’annonce de l’octroi du permis, le Collège namurois a décidé de se joindre aux riverains et refuse toujours l’augmentation des nuisances promises. Un recours a été introduit ce qui suspend provisoirement la décision régionale.