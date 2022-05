Permis à points en Belgique : le système, quel qu’il soit, ne s’appliquera pas à un Belge pris en flagrant délit à l’étranger

"Toutefois, il est encore prématuré de dire que le permis à points sera appliqué", intervient le cabinet de Georges Gilkinet. "Nous restons encore prudents sur la formule à adopter." Et pour cause, il existe presque autant de permis à points que de pays de l’Union européenne (et hors UE avec la Norvège et le Royaume-Uni) qui appliquent ce système, affirme Benoît Godart. Et le ministre compte bien tirer "le meilleur", de chacun d’entre eux.