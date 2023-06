Cette contre-proposition porte sur quatre axes: une banque de données des auteurs d'infractions, augmenter les chances d'interpeller ces auteurs, sensibiliser les automobilistes et relever les peines. Joris Vandenbroucke y voit une crainte pour le PS et le MR de perdre des électeurs. Il prépare une proposition de loi et portera le sujet à la Chambre pour que ces deux partis gouvernementaux s'expliquent. Depuis les bancs de l'opposition, la N-VA s'est proposée pour constituer une majorité de substitution, tout en qualifiant le dossier de "blocage communautaire".