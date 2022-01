Perles d'hiver : Trieste, la petite Vienne sur la mer

Entre mer et montagne, au carrefour des mondes latin, slave et germanique, Trieste est nichée au bout de l’Adriatique, où se rencontrent l’Ouest et l’Est de l’Europe.

Son héritage austro-hongrois lui a valu le surnom de " petite Vienne sur la mer ", autant par son architecture que par sa passion pour le café, ou encore sa gastronomie plutôt atypique pour une ville italienne.

Trieste est de taille modeste et peut se visiter à pied. La ville a été de tout temps un refuge pour toutes les religions, et présente de nombreux et imposants édifices de diverses confessions.

A l’entrée du Golfe de Trieste, le château de Miramar a un lien étroit avec notre pays, puisque Charlotte, la fille de Léopold 1er, y a passé les plus heureuses années de sa vie.

La cité a également été primée meilleure ville d’Italie où il fait bon vivre.