Perles d'hiver : Sète, joyau du Languedoc, ville de culture et de plaisir

Partons à la découverte de Sète, un joyau du Languedoc. La ville, presqu’entièrement entourée d’eau, fait paisiblement le lien entre le continent et la mer. Son port fait office de carrefour des civilisations et accueille tous les peuples de la Méditerranée.

Né ici il y a près d’un siècle, Georges Brassens a également marqué la ville de son empreinte. Il y retournait régulièrement ressourcer ses nombreuses inspirations.

Dans les rues, des fresques de divers artistes décorent un peu plus chaque année les murs et les façades de ce que les habitants appellent " Le musée à ciel ouvert ".

Sète est également connue et reconnue pour ses huîtres de l’étang de Thau. Elles sont élevées et récoltées surtout en hiver, pour une meilleure qualité, et un goût inimitable.