Perles d'hiver : reconstruire le château d'Havré

Aux portes de Mons, le château d'Havré faisait office de forteresse qui protégeait la ville. Les premières constructions, toujours debout aujourd’hui, datent du Moyen-Âge. Une partie a été érigée lors de la Renaissance, mais c’est celle-là qui a le plus souffert des ravages du temps, particulièrement dans les années 30.

Le château était d’ailleurs particulièrement en ruine et envahi par la végétation à la fin des années 70. C’est grâce à la mobilisation des habitants des environs qu’il a pu être sauvé et restauré, d’abord par leurs propres efforts et ensuite lorsque les autorités ont été convaincues d’y participer.

Aujourd’hui, le château d'Havré est un monument qui a été sauvé de l’oubli et qui offre aux regards un témoin du passé. Avec son jardin, sa roseraie, l’eau qui entoure la bâtisse et les tours qui la garnissent, il a fière allure pour une construction si ancienne. Il accueille également nombre d’activités culturelles et de fêtes familiales.