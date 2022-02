Perles d'hiver : les jardins suspendus de Thuin

Côté face, la ville de Thuin au bord de la Sambre, dotée de son célèbre beffroi classé au patrimoine de l’UNESCO. Côté pile, un côté plus méconnu de la cité médiévale : 210 jardins en terrasses, comme suspendus aux fortifications.

Ils appartiennent aux habitants de la ville haute et permettent de cultiver légumes et fruits, parfois très exotiques, comme des raisins, des kiwis ou encore des bananes. Et cela, grâce à un microclimat conféré par la disposition des lieux : une exposition plein sud et la rétention de la chaleur journalière par les murs des fortifications.

Un panorama aux allures de carte postale attend les passants qui aiment photographier ce côté pittoresque de Thuin, et publier le résultat sur les réseaux sociaux fait toujours son petit effet.