Perles d'hiver : le Street art à Liège

Depuis 20 ans, le projet Paliss’art, mené par la ville de Liège et un collectif d’artistes, habille les murs et façades et apporte un peu de couleurs à la Cité Ardente.

Des peintures monumentales et d’autres plus discrètes ornent désormais le centre et les bords de Meuse et l’opération a gagné l’adhésion d’une grande partie de la population, comme " L’homme de la Meuse ", fresque gigantesque en deux parties, qui est aujourd’hui devenue la signature emblématique de Liège.

Les Liégeois apprécient de voir revivre certains quartiers, grâce à ces fresques, dont certaines sont réalisées par des artistes de renommée internationale.

Et la ville attire de plus en plus de touristes, toujours plus curieux de découvrir un art urbain fascinant, vibrant et original.