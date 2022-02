Perles d'hiver : le paysage unique des Fagnes

A 694 mètres d’altitude, culmine dans notre pays le plus haut point du Benelux. Avec ses paysages extraordinaires, le plateau des Hautes Fagnes a des airs de pays lointain. Certains s’imagineront être en Ecosse, d’autres au Far West et d’autres encore dans une savane africaine ou même en Sibérie.

Coins de forêts, étendues herbeuses, parcourues çà et là par la brume en certaines saisons, la nature est surprenante à cet endroit. Et malgré ses airs arides, son surnom d’Ardenne Bleue n’est pas usurpé, car les points d’eau sont nombreux et parfois même dangereux pour le promeneur malavisé de sortir des sentiers balisés, ou des caillebotis.

Seule trace humaine dans cette nature préservée : le signal de Botrange, conçu au départ comme point d’observation du plateau. Il est devenu un repère pour les promeneurs et permet de voir loin à l’horizon, jusqu’en Allemagne par temps dégagé.