Perles d'hiver : Hambourg au fil de l'eau

Hambourg est une ville qui a le sens des affaires et de la fête.

Son port est le 3e d’Europe et la richesse de la cité s’est bâtie sur le commerce et l’exportation de produits allemands, depuis le 13e siècle.

S’il y a une chose à retenir du paysage de la ville, c’est qu’il se découvre au fil de l’eau, et même son architecture semble y répondre comme un miroir.

La Philharmonie de l’Elbe, salle de concert monumentale, a des airs de paquebot de croisière, avec un toit qui imite la forme des vagues ; et dans le quartier des maisons de comptoirs, les bâtiments ont des allures de bateaux gigantesques.

Le quartier des entrepôts joue le rôle à présent de mémoire d’une époque où café, chocolat, épices et tapis persans étaient stockés en quantités conséquentes.

De nombreux artistes sont passés par Hambourg pour s’y produire et passer de bons moments. Parmi les plus illustres d’entre eux, les Beatles, qui avaient déjà marqué de leur empreinte le célèbre Quartier Rouge et ses cafés concerts, dès 1960.