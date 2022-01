Perles d'hiver : Copenhague capitale du bonheur

De toutes les destinations de voyage de Scandinavie, Copenhague est très certainement l’une des plus prisées.

Historiquement, son port était le repaire de marins et d’écrivains et ses maisons colorées sont une de ses plus célèbres marques de fabrique.

Ses jardins de Tivoli et son parc d’attraction sont parmi les plus vieux au monde et ont même inspiré Walt Disney pour concevoir son premier parc à thème en Californie.

Passer un moment convivial dans une atmosphère chaleureuse est l’un des principes de vie des habitants qui fait aussi tout le charme de cette ville hors du commun. Que ce soit en dégustant un bon vin chaud entre amis, ou en allant au sauna dès le petit matin, suivi d’un rapide bain glacé.