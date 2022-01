Perles d'hiver : Cologne, la joie de vivre de nos voisins

Cologne, c'est son imposante cathédrale gothique, l’eau qui porte son nom ou encore son carnaval, festif et coloré. Mais Cologne a aussi bien d’autres atouts.

Située à un carrefour ferroviaire, sa gare voit passer un millier de trains par jour, et ses quais se trouvent à peine à 50 mètres de la cathédrale.

La cité rhénane s’enorgueillit aussi de quartiers plus attractifs les uns que les autres. Le quartier belge par exemple, propose un tableau très vivant et animé de la ville, avec des rues et des places aux noms bien de chez nous, avec de nombreux bars, et restaurants, où déguster la bière locale.

Autre quartier remarquable, au bord du Rhin, d’anciens entrepôts ont été transformés en immeubles d’habitation au style ultra-moderne et à l’architecture impressionnante, et il fait bon flâner entre ces œuvres d’une autre dimension et la baie de Cologne.