Perles d'hiver : Cancale, joyau de la Côte d'Émeraude et capitale des huîtres plates

Véronique a tout quitté pour s’installer à Cancale, en Bretagne. Un lieu idéal pour s’adonner à sa passion : la photographie. Une ville de marins qui, pendant des siècles, sont partis par milliers de leurs foyers, au service des rois de France.

Parmi les produits de la pêche, la vedette de la région est très certainement l’huître plate, au parfum si particulier.

Au large, la baie et l’île des Landes constituent la plus grande réserve naturelle d’oiseaux marins de Bretagne, mais aussi, et de manière surprenante, l’habitat de centaines de dauphins.

La ville a également conservé la tradition gastronomique des épices, rapportées par les nombreux commerçants depuis l’époque des corsaires.