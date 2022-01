Perles d'hiver : à la découverte d'East London

Direction Londres et particulièrement un quartier qui regorge d’histoire et qui est également le berceau d’une culture foisonnante et alternative : l’East End.

L’une de ses rues les plus célèbres est une allée très étroite, bordée de boutiques de toutes sortes, avec des enseignes accrochées à ses murs et des lampadaires d’époque qui parsèment son parcours. Artillery Passage, c’est son nom, a également inspiré le Chemin de Traverse imaginé par J.K. Rowling dans les romans de Harry Potter.

Historiquement, beaucoup de populations étrangères se sont réfugiées dans l’East End au cours du temps. On peut citer les Huguenots, des protestants français, qui fuyaient les persécutions, mais également les Juifs portugais, qui ont amené avec eux la recette du poisson frit, à laquelle ils ont ajouté les frites locales pour créer le plat le plus typiquement anglais aujourd’hui : le Fish and Chips.

De nos jours, ce sont surtout les Bangladais qui s’installent dans ce quartier, et avec eux de nombreux restaurants de curry très prisés des Londoniens ont fait leur apparition.

L’East End est également un haut lieu du Street Art, et voit fleurir de nombreuses œuvres sur ses murs et façades, tels des tableaux vivants sans cesse renouvelés.