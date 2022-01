Perles d'été : les rooftops de Bruxelles

Prendre de la hauteur, changer de perspective sur la ville, c’est une tendance qui s’installe dans les grands centres urbains un peu partout dans le monde. Une parenthèse bienvenue dans des villes souvent agitées, afin d'échapper au tumulte et s’éloigner du bruit, mais aussi redécouvrir des endroits dans une atmosphère plus aérienne, voilà ce que recherchent les adeptes des rooftops.

Encore peu connus et pas toujours faciles à dénicher, les terrasses élevées de Bruxelles offrent pourtant des points de vue exceptionnels, le temps d’une balade, ou pour partager un repas ou un verre… en quatre mots : vivre la ville autrement.

Une vue imprenable sur le Mont des Arts, un panorama à 360° sur le toit de la Basilique de Koekelberg, des points de vue privilégiés sur les toits d’Anderlecht…

Tout cela et bien plus encore est à expérimenter au-dessus d’une capitale qui invite de plus en plus ses visiteurs à s’élever.