Perles d'été : le château de Dracula en Transylvanie

Les perles d'été vous emmènent cette année à la découverte des légendes de nos terroirs et d'ailleurs.

Nous vous emmenons aujourd'hui en Roumanie. Et plus particulièrement en Transylvanie. Le château de Bran ne vous dit probablement rien. Et pourtant c'est l'un des châteaux les plus célèbres d'Europe. La légende, ou plutôt la littérature, veut que ce soit le château où aurait vécu le comte Dracula.

Toujours entouré de mystères, l'endroit exerce une indéniable fascination pour le million de visiteurs qu'il attire chaque année. Entouré de forêts, où pullulent les chauves-souris et les loups, il est propice à l'imagination et ravit les férus d'histoires de vampires.