Perles d'été : la légende du loup-garou d'Orchimont

Les perles d'été vous emmènent cette année à la découverte des légendes de nos terroirs et d'ailleurs.

Nous nous rendons à présent dans le sud du pays, en Ardenne méridionale. Et plus précisément à Orchimont, très apprécié par les touristes pour sa forêt dense et ses paysages luxuriants.

Un lieu également propice aux légendes et aux créatures mystérieuses, comme les nutons ou les sorcières. Mais également les loups-garous.

Jusqu'au début du vingtième siècle, en Wallonie, il était en effet courant de croire que des hommes étaient capables de se transformer en loups. Certaines légendes nous sont ainsi parvenues...