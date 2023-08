Perles d'été : la légende du cheval blanc de Napoléon

Les perles d’été vous emmènent cette année à la découverte des légendes de nos terroirs et d’ailleurs.

La légende abordée aujourd'hui nous ramène à une question en apparence innocente, et qui doit sûrement trouver un écho chez certains d'entre vous : "De quelle couleur était le cheval blanc de Napoléon ?" Cette devinette a traversé les époques et fait rire des générations entières. Mais au fait était-il vraiment blanc le cheval de Napoléon à Waterloo ? Et a-t-il vraiment existé ? Ou n'a-t-il été qu'un accessoire pour entretenir efficacement la légende de l'empereur et l'aider à entrer dans la postérité ?