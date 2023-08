Perles d’été : la légende des templiers de Loverval

Les perles d’été vous emmènent cette année à la découverte des légendes de nos terroirs et d’ailleurs.

Aujourd’hui, nous allons nous plonger dans les mystères des Chevaliers du Temple, un ancien ordre religieux et militaire très puissant et très riche, qui opérait il y a plus de 800 ans.

Beaucoup de mythes ont circulé en Europe au sujet du fameux trésor de ces moines chevaliers qui l’auraient dissimulé avant de disparaître à tout jamais. Mais jusqu’ici, personne n’a pu mettre la main sur ce supposé trésor des Templiers.

Une de ces légendes raconte qu’il serait enfoui dans les bois de Loverval, à quelques pas au sud de Charleroi…