Perles d'été : la légende des sorcières d'Ecosse

Les perles d’été vous emmènent cette année à la découverte des légendes de nos terroirs et d’ailleurs.

Il est bien connu que l’Ecosse, en plus d'être l'une des plus belles régions du monde, est une terre de mythes et de légendes. Parmi ces histoires, celles des sorcières dont les récits regorgent dans le pays. Et notamment à Edimbourg, la capitale écossaise.

Aujourd’hui, certains en font une attraction touristique, mais pourtant le sujet est bien d’actualité. Car des milliers de personnes ont été assassinées entre le 16ème et le 18ème siècle, la plupart étaient des femmes, et certains aujourd'hui tentent de réhabiliter leur mémoire.