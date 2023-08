Perles d'été : la légende catalane de Sant Jordi et le dragon

Les perles d’été vous emmènent cette année à la découverte des légendes de nos terroirs et d’ailleurs.

Nous vous emmenons aujourd'hui en Espagne et plus précisément en Catalogne, dans la ville de Montblanc pour vous faire découvrir la légende de Saint Georges, ou Sant Jordi en catalan. Comme chez nous, la légende raconte une histoire de dragon, mais avec quelques différences et aussi une histoire aux allures romantiques.

La ville de Montblanc, à l'allure toujours très médiévale, attire de nombreux touristes, notamment les Belges qui séjournent volontiers dans les villes balnéaires de Salou et de Cambrils toutes proches.