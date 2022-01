Perles d'été : Gand, l'atout touristique du street art

Quand l’art s’invite dans la rue, c’est tout le paysage urbain qui est transformé. Et quoique l’on en pense, le passant est interpellé par ce qu’il voit.

Gand est l’une de ces villes qui se sont mises il y a quelques années au street art, et de la plus intéressante des manières. La ville est d’ailleurs aujourd’hui reconnue comme la capitale belge du street art.

Parmi les endroits dédiés à cet art de la rue, la " Graffiti Straatje ", une ruelle dans le centre historique, y est totalement consacrée. La durée de vie des œuvres qui y foisonnent dépasse rarement les deux jours. Les graffeurs, des débutants aux plus aguerris, y jouent de la bombe à tour de bras. Et cette ruelle est devenue un lieu de passage incontournable.

Plus loin du centre, sur les docks par exemple, les œuvres, certaines éphémères, d’autres plus permanentes, redonnent de la vie, s’inspirent du paysage urbain pour le sublimer sur des façades, des murs d’entrepôts et d’autres surfaces bien en vue. Pour le plus grand plaisir des Gantois et des visiteurs.