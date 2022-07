Perles d'eau : les taureaux de Camargue

Après Arles dans le sud de la France, il y a le delta du Rhône qui se jette dans la Méditerranée. C'est la Camargue, terre d'eau, de marais, de soleil, entre le sel et la terre. On y cultive le riz, mais surtout on y élève, dans des manades, des taureaux typiques et de petits chevaux blancs aux jambes courtes pour se déplacer dans l'eau et galoper aussi sur les sols séchés. Une perle d'eau fragilisée par la montée du niveau de la mer et par le dérèglement climatique. Nous avons pu, grâce à deux photographes belges, entrer dans ce petit monde de traditions. Voici une perle d'eau, de taureaux, de chevaux, d'hommes et de femmes attachés à leurs terres marécageuses.