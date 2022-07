Perles d'eau : les piscines publiques de Bruxelles

La région bruxelloise compte pas moins de 18 piscines publiques. Détente et sport sont évidemment au programme, mais certaines d'entre elles sont également remarquables par leur architecture. Entre Art Déco et Modernisme, Pierre-Yves Meugens nous fait découvrir les piscines de Saint-Josse et de la ville de Bruxelles.

Derrière des façades relativement discrètes, de véritables joyaux s'offrent au regard.

Les Bains de Saint-Josse d'un côté ravissent par leur style années 30, avec des matériaux de qualité, un style soigné, un luxe apparent, et leurs cabines en chêne massif qui déposent les nageurs au bord du bassin.

Les Bains de Bruxelles de leur côté accueillent les adeptes de la brasse au cœur des Marolles depuis bientôt 70 ans. Une construction étonnante à plus d'un titre, dont le choix de superposer deux piscines au sein du bâtiment est certainement audacieux. Un panorama étonnant attend d'ailleurs les nageurs de la piscine supérieure.