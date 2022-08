Perles d'eau : les impressionnistes en île-de-France

A moins d'une heure de Paris, un parcours tout particulier permet de découvrir les impressionnistes au fil de l'eau en île-de-France. Fascinés par l'eau, ses méandres et ses reflets, ils se sont inspirés de cet élément à la fois si commun et si exceptionnel pour produire des chefs-d'œuvre.

Certains, comme Gustave Caillebotte, se sont plus intéressés aux personnages, accomplissant en cela un travail presque cinématographique, et dressant ainsi un portrait des activités humaines de l'époque. D'autres, comme Claude Monet, se sont attachés aux paysages, sur un mode beaucoup plus contemplatif.