Perles d'eau : les fontaines de Pol Bury

Découverte ou redécouverte d'une perle de mouvement et d'acier, avec les sculptures cinétiques de l'artiste Pol Bury. Un petit voyage dans sa région natale, dans la région du Centre, à La Louvière et Seneffe. Pol Bury, l'enfant du Centre, l'ami du poète Achille Chavée, du peintre surréaliste René Magritte, ouvrier chez Boël en sidérurgie. Mondialement reconnu, il est devenu une star de l'art contemporain, et pourtant on le connaît assez mal chez nous. Cette année, on fête les 100 ans de sa naissance, à Haine-saint-Pierre. Vous allez le constater, ces fontaines vont vous dire quelque chose. Il y en a au Palais Royal à Paris, à Séoul, à New York, à Bruxelles... et bien sûr à La Louvière.