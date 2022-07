Perles d’eau : le moulin de Vencimont

Un autre rythme. Plus lent. Plus près de la nature, de l’eau et de la terre.

A Vencimont, dans le sud de la province de Namur, on a remis en marche un moulin à eau après 40 ans d’inactivité. Le but ? Moudre du blé et de l’épeautre, comme on le faisait autrefois. La boulangerie du coin a désormais à sa disposition des farines moulues à l’ancienne, qui donnent un cachet unique à son pain artisanal.

Relancer l’activité de cette mécanique de précision a été un travail titanesque. Mais il en valait largement la peine, car à présent le village propose à nouveau à tout un chacun de goûter au pain d’autrefois, celui qui prend son temps, en douceur et en saveur.