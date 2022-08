Perles d'eau : la Loreley, muse des poètes

En Rhénanie Palatinat, sur une falaise surplombant le Rhin, une légende raconte qu'une superbe femme se trouvait là, coiffant ses longs cheveux dorés. Les marins, fascinés par ce spectacle, finissaient par fracasser leur navire sur les rochers et se noyer dans le fleuve…

Le mythe de la Loreley a traversé les siècles, et à l'endroit de la légende, une statue la représente, douce et énigmatique. L'histoire a inspiré de nombreux artistes dans ce décor idyllique.

Cet endroit au bord du Rhin est l'un des plus visités d'Allemagne, et il a été classé au patrimoine culturel de l'UNESCO. On y trouve également un parc d'attractions pour les plus jeunes, ainsi qu'un amphithéâtre en plein air qui a déjà accueilli des stars comme Bob Dylan ou Nina Hagen, en passant par David Bowie.