Perles d'eau : la Garonne insoupçonnée

Historiquement, les villes qui se développent le plus sont celles qui se sont fondées au bord de l'eau. Bordeaux est l'une d'elles, et s'est enrichie de la présence et de l'exploitation de la Garonne. Un fleuve immense, aux teintes uniques, qui a servi d'ouverture sur le monde et d'opportunités commerciales pour la ville.

Au 18ème siècle, 400 négociants exportaient leurs grands crus, Bordeaux était alors le premier port de France. Aujourd'hui, la Cité du vin, construite en forme de gigantesque carafe, permet de se replonger dans cette histoire.

Aujourd'hui, on pêche, on navigue, on pagaye sur ce fleuve, mais on ne s'y baigne pas. Le cours d'eau est sauvage et impétueux.

La rive droite de la Garonne, longtemps négligée par les Bordelais, connaît un regain d'intérêt. Les guinguettes au bord de l'eau y ont remplacé les ronces et les hangars.