Perles d'eau : het Vinne, refuge de la flore et de la faune

Situé entre Tirlemont et Saint-Trond, le domaine provincial het Vinne abrite un vaste plan d'eau de 70 hectares. Cette mer intérieure naturelle, la plus grande de Flandre, héberge une foule d'animaux, parmi lesquels une grande quantité d'oiseaux : poules d'eau, oies cendrées et canadiennes, de petits échassiers… Et les différents biotopes du domaine ont chacun leurs propres habitants.

Cette réserve naturelle qui a failli disparaître à la fin du 19e siècle a été recueillie par la province du Brabant flamand, qui a permis le retour de l'eau dans le domaine, et avec elle les poissons, puis les oiseaux, pour le plus grand bonheur des photographes amateurs.