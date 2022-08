Perles d’eau : à la recherche de la source de la Meuse en France

Quand la Meuse quitte Verdun et ses secrets médiévaux, elle progresse vers des villes de moindre importance comme Dun-sur-Meuse, Mouzon. A Stenay, la région tance sa voisine belge, de plus en plus proche, grâce à un musée de la bière, l’un des plus grands d’Europe avec ses 70.000 pièces. Il est logé dans l’ancien magasin aux blés du 17e siècle de la citadelle, transformé en malterie deux siècles plus tard. La France s’enorgueillit d’un passé brassicole aussi glorieux que celui de la Belgique. Jusqu’au début du 20e siècle, l’offre de bière du nord de la France n’était pas si différente : "Le Nord et l’Est notamment regorgeaient de brasseries, jusqu’à 3.000, démontre Quentin Gérard, le guide, sur une carte de 1910. Rien qu’autour de Stenay, il y avait une quarantaine de brasseries traditionnelles qui se passaient de père en fils. Principalement des productions très locales de bières à haute fermentation, technique héritée du 19e siècle".

Des milliers et des milliers d’hectolitres de boisson houblonnée qui vont disparaître sous l’impact de mouvements de femmes d’anciens soldats suite à la première guerre mondiale puis "après la seconde guerre, à cause d’un autre breuvage : les sodas comme Coca qui vont remplacer la traditionnelle bière dans le palais des gens, sans doute lassés par des années, des décennies à boire toujours ces mêmes bières. C’est aussi une évolution du goût des gens". Aujourd’hui, dans le Nord et partout en France, le phénomène des microbrasseries redonne un peu à la région l’élan malté d’antan.