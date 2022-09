Perles anales, "rage quit" et discrédit : le monde des échecs retombe dans les suspicions de triche après la défaite du champion du monde

Pour Carlsen, le joueur américain ne serait pas reparti dans le droit chemin : "Je pense que Niemann a triché plus – et plus récemment – qu’il ne l’a admis publiquement. Sa progression dans le classement mondial a été inhabituelle, et tout au long de notre partie à la Sinquefield Cup, j’ai eu l’impression qu’il n’était pas tendu ou même pleinement concentré sur le jeu dans les positions critiques, tout en surclassant le noir d’une manière que je pense que seule une poignée de joueurs peuvent faire. Cette partie a contribué à changer ma perspective."

Il conclut finalement en expliquant ne pas pouvoir révéler de plus amples informations : "J’aimerais en dire plus. Malheureusement, à l’heure actuelle, je suis limité dans ce que je peux dire sans la permission explicite de Niemann de parler ouvertement. Jusqu’à présent, je n’ai pu parler que par mes actions, et ces actions ont clairement indiqué que je ne suis pas prêt à jouer aux échecs avec Niemann. J’espère que la vérité sur cette affaire sera révélée, quelle qu’elle soit"

Le champion du monde serait-il mauvais perdant ou réellement une victime d’un procédé bien ficelé ? La réponse n’est actuellement pas connue mais la polémique ne semble pas s’essouffler.

De son côté, Hans Niemann n’a pas réagi à cette nouvelle attaque qui relance une nouvelle fois de nombreuses discussions dans le monde échiquéen.