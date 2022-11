'Perle' de Yasmina Hamlawi, élu meilleur documentaire radio au Prix Europa 2022

La vie et le corps de Fos étaient régis par sa communauté, son père, son mari. Soumise et silencieuse, voilà ce qu’on exigeait d’elle. Pour mieux marquer cette prise de pouvoir, on lui a infligé le sceau de la soumission en l’excisant dès l’âge de 6 ans.

"Pour moi, c'était normal. En tant que Somalienne, toutes les femmes du monde sont excisées. C'est ce qu'on nous dit, quand on est en Somalie. (...) Et maintenant, je suis la seule à être excisée. Et pas seulement excisée, mais vraiment infibulée."

Fos n’a jamais voulu être cette femme-là. Exilée en Belgique, elle réalise que le mot femme mérite une tout autre définition, qu’une femme a droit à l’intégrité de son corps et à son plaisir.

Elle décide alors de reconquérir sa propre vie et de se réapproprier ce corps meurtri.

Être femme, être complète, retrouver sa perle entre les jambes.

Pour cela, elle choisit la reconstruction chirurgicale de son clitoris.

Tel un conte sonore, Fos se dévoile, elle nous ramène à son lointain passé, à son mariage forcé et à ce jour dont tout le reste de sa vie a découlé, à ce jour où on lui a pris sa perle.