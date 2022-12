Perle d’hiver : visite de la cathédrale de Liège et de ses vitraux féeriques

Dans le monde des vitraux, c’est une vedette ! À chaque percée du soleil, une ambiance féerique inonde la cathédrale Saint-Paul à Liège. Considéré comme l’un des plus anciens et plus grands vitraux du pays, le vitrail dit de "Léon d’outre", doit sa renommée tant à sa splendeur chromatique qu’à sa richesse iconographique.