Perle d’hiver : un jeu de lumière époustouflant grâce aux vitraux de Gaudi

L’atelier Vitralls Bonnet produit et restaure les vitraux de la Sagrada Familia. Cet atelier centenaire travaille le verre depuis trois générations. Un métier qui demande précision, patience et savoir faire. Le vitrail est un matériau qui peut durer jusqu’à 500 ans. Un matériel noble qui projette des couleurs très vives et qui modifie l’espace quand on l’installe. Seul le vitrail peut produire de tels jeux de lumières.

Les couleurs projetées par les vitraux font du cœur de la Sagrada Familia, un lieu exceptionnel à visiter au moins une fois dans sa vie.