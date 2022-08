Période post-covid, inflation, pénurie de main-d’œuvre : les festivals de musique ont-ils tiré leur épingle du jeu en 2022 ?

Du côté des Ardentes, le festival liégeois qui s’est tenu du 7 au 10 juillet, on affiche un certain sourire. "Le bilan est très bon, puisqu’on a une affluence de 210.000 personnes et un sold-out pour l’ensemble du festival", réagit Jean-Yves Reumont, porte-parole des Ardentes.

Pour les Ardentes, l’édition 2022 était celle de la reprise, après deux ans d’arrêt pour cause de contexte sanitaire lié au Covid. Il restait à voir de quelle manière le public allait retrouver le chemin du festival. "C"est un public assez jeune, entre 16 et 25 ans. Donc là, on sentait qu’il y avait quand même une grosse attente", explique Jean-Yves Reumont.

Pour ce festival, 2022 était aussi celui du changement. Les Ardentes tournaient le dos au site de Coronmeuse et ses 25.000 spectateurs pour prendre la direction d’une nouvelle implantation à Rocourt avec, au passage, un doublement de la capacité. "On a réussi cet objectif de doubler l’affluence et d’arriver à 55.000", se réjouit Jean-Yves Reumont.

Initialement, les organisateurs des Ardentes avaient imaginé d’augmenter progressivement le nombre de spectateurs : 35.000 en 2020, 45.000 en 2021, etc. Après le Covid, le choix a été fait de passer directement à 55.000 personnes. "Grâce à cette augmentation, on a pu couvrir les coûts", explique Jean-Yves Reumont.

Car les coûts ont augmenté. "Certains postes ont augmenté de 20% à 70%", explique Jean-Yves Reumont. La reprise des activités économiques après le Covid avait déjà entraîné certains coûts à la hausse. La guerre en Ukraine et ses conséquences ont poursuivi le travail. Pour les organisateurs de festival, les augmentations s’observent dans différents domaines. "Des augmentations salariales, le transport, l’énergie, la technique, certaines sociétés n’ont plus le matériel nécessaire", détaille Jean-Yves Reumont. "Par exemple, aux Ardentes, on a fait venir de la main-d’œuvre d’Espagne pour venir travailler sur le montage. Le montage, c’est un mois. Il faut loger et nourrir tout ce personnel pendant un mois, encore des coûts qui augmentent", poursuit Jean-Yves Reumont. Ces coûts n’étaient bien souvent pas prévisibles au moment de la vente des tickets. Les 210.000 festivaliers rassemblés au cours des quatre jours devraient cependant permettre à l’organisation d’arriver à l’équilibre. L’an prochain, la capacité journalière devrait passer à 60.000 personnes.

Jean-Yves Reumont travaille aussi pour le Festival de Ronquières, qui vient de se dérouler le premier week-end d’août. "Ronquières a très bien fonctionné, bien que ce soit un public différent. Aux Ardentes, on peut se dire que c’est un public jeune qui attendait le retour des festivals. A Ronquières, c’est un festival beaucoup plus familial, de 7 à 77 ans", explique Jean-Yves Reumont. Mais le public a répondu présent. "On était sold-out avec un troisième jour ajouté. Donc, on arrive à un résultat de 65.000 personnes sur trois jours", précise Jean-Yves Reumont.

Le festival de Ronquières a, lui aussi, rencontré des difficultés liées à la période post-covid et au contexte actuel. Là aussi, la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur événementiel a compliqué la tâche des organisateurs.