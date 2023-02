Perica et Ohio incertains, Emond trop juste : le Standard avec une attaque incertaine face à l’Union

Au Standard, l’attaque est affaiblie avant la dure rencontre face à l’Union Saint-Gilloise de ce samedi. En effet, Stipe Perica et Noah Ohio sont incertains alors que Renaud Emond n’est pas encore prêt à jouer un match complet.

Ronny Deila donne des nouvelles de ses joueurs en conférence de presse. "Pour Stipe Perica, je pense que ce sera un peu trop tôt pour jouer samedi. Il ne sait pas encore utiliser son épaule à 100% et mon principe est que tout le monde doit être à 100% pour jouer. On verra ce vendredi si ça va et si son épaule est assez forte pour faire le job qui lui est demandé. Généralement, pour sa blessure, il faut 14 jours pour s’en remettre sinon il y a de plus gros risques de se reblesser donc ce sera à voir. "

Concernant Ohio, qui s’était blessé lors du match face à Courtrai, il va mieux, mais le coach reste sceptique. "Noah s’est entraîné donc je pense que ce sera bon pour le match. Toutefois, j’ai eu l’impression à l’entraînement qu’il sentait quelque chose. Je l’ai prévenu que s’il jouait, il devait être prêt à faire ce qu’il faut et qu’il n’y aurait pas d’excuses. Avec un peu de chance, il sera à 100% et prêt à jouer. "

Renaud Emond, quant à lui, est de retour depuis dimanche passé. Ronny Deila en est heureux, mais sait qu’il lui faut encore un peu de temps avant de jouer 90 minutes. "Il a atteint sa limite dimanche passé. Il a joué 30 minutes et avant la rencontre on parlait de 15 minutes. Mais on avait besoin de tester quelque chose, donc on l’a fait rentrer plus tôt. Il a besoin de temps. On sait qu’il fait tout ce qu’il peut. Ce n’est pas juste de lui demander de déjà faire autant que les autres alors qu’il revient de 4 mois de blessure. Le plus important est qu’il ne ressente pas de douleur. Le but est qu’il soit prêt physiquement le plus vite possible. Le plus il va jouer, le plus vite ça va revenir."