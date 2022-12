Performeur scénique, magicien du son, gaucher, songwriter de génie…, Jimi Hendrix une légende de la guitare

Icône de la guitare électrique à la trop courte existence sur laquelle il reste encore pas mal de mystères. Le musicien afro-américain est invariablement cité comme un des plus grands guitaristes de l’histoire du rock. Laurent Debeuf vous retrace sa carrière le vendredi 9 décembre dès 21h dans Guitar Heroes.

Artiste complet, compositeur de génie et auteur prodige, showman de talent, innovateur en matière technologique et sonore, icône fédératrice et pacifiste, on le surnommait le 'Voodoo Child'. Beaucoup de guitares sont passées entre ses mains et certaines furent sacrifiées, voire, immolées sur l’autel du blues rock.