Perfectionniste, Remco Evenepoel fait le bilan de sa saison : "Il ne manque qu’un podium sur un Grand Tour"

Alors que la (très lourde) saison cycliste touche tout doucement à sa fin, les principaux acteurs sortent de leur réserve pour faire leur bilan personnel. Entre résultats probants et déceptions tout à fait légitimes, où se situe le curseur dans leur propre esprit ? Ce mardi, dans les colonnes d’HLN, c’est Remco Evenepoel himself qui a joué le jeu en revenant sur une année 2023 riche en émotions.

"Mon objectif, c’était de franchir un nouveau palier cette saison" entame-t-il, dévoilant directement ses ambitions. "Cela m’a réussi. Je n’ai gagné que des grandes courses, 13 au total (11 courses World Tour, 2 championnats). Je ne vais pas finir 2023 en tant que #1 au classement des victoires belges mais bien 1e au classement des victoires qualitatives. Cela aurait pu être encore mieux sans l’infection au Covid sur le Giro ou avec une meilleure préparation sur la Vuelta. Je ne considère donc pas ma saison comme complètement réussie. Il me manque ce podium dans un Grand Tour. C’est pour cela que je ne me donne pas un 10/10 pour ma saison mais plutôt un 8,5 ou 9."

Reste effectivement cette inconnue du Giro. Aurait-il pu remporter ce Tour d’Italie sans ce satané Covid qui est venu bouleverser ses plans, alors qu’il était maillot rose à ce moment-là ? "On ne le saura jamais… mais je pense bien. J’ai atteint des datas que je n’avais jamais atteints lors de ma Vuelta victorieuse. Les 20 minutes de mon contre-la-montre inaugural, lors duquel j’ai battu Ganna et flanqué 30 secondes à tous mes concurrents directs, ont été les meilleures de ma saison. J’étais vraiment super fort. Malheureusement, la maladie fait aussi partie de la course. Cela m’a mené vers l’une des périodes les plus difficiles de ma vie. Ne rien faire pendant deux semaines, sur conseil des médecins, ce n’est pas ce que j’avais envisagé à mi-saison. Cela m’a frustré. Nous avons ajouté le Tour de Suisse à mon programme parce que je voulais retrouver l’entraînement et le rythme de course le plus vite possible. Mais avec le recul, comme je n’étais qu’à 80% de mes capacités à ce moment-là, c’était une décision trop précipitée."

Après la déception du Giro, Remco s’est donc rabattu sur la Vuelta. Une course qu’il n’aurait jamais courue si l’issue du Tour d’Italie n’avait pas été aussi frustrante : "Non, jamais je n’aurais fait la Vuelta. Je me serais davantage concentré sur les courses d’un jour. J’aurais sans doute participé au GP canadiens, j’aurais fait plus de courses italiennes et pas uniquement le Tour de Lombardie. Et puis, il y avait cette semaine de championnats du monde. A ce moment-là, j’avais la Vuleta dans un coin de ma tête donc je travaillais simultanément vers deux objectifs complètement différents. Ma préparation a été très mouvementée. Voyager, reconnaître les courses, s’entraîner et, entre-temps participer à ces deux courses des championnats du monde. C’était loin d’être idéal. Inconsciemment, ça m’a joué des tours."

Belle preuve de lucidité de la part d’un coureur qui sait décidement vraiment vers où il va.