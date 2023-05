Perfectionniste et espiègle, Pep Guardiola se fixe un objectif surprenant pour la saison prochaine

Ce bilan n'empêche pas l'ancien milieu de terrain d'empiler les trophées et de faire tomber un paquet de records. Une ombre apparait toutefois au tableau de City : les 115 (!) accusations de violations des règles financières, lancées début février par la Premier League, et qui ternissent un peu la domination du club sur le football anglais.

"On aimerait (une réponse) demain, cet après-midi, même, encore mieux que demain", a lancé Guardiola en conférence de presse ce mardi. City est accusé d'avoir donné des informations financières mensongères entre 2009 et 2018. La formation anglaise aurait notamment gonflé artificiellement ses revenus ou caché certaines dépenses, comme la rémunération exacte de Roberto Mancini, entraîneur entre 2009 et 2013.

Guardiola s'est impatienté à plusieurs reprises. "Ce que j'aimerais, c'est que la Premier League et les juges agissent dès que possible, comme ça, si on a fait quelque chose de mal, tout le monde le saura", a-t-il expliqué. "Et si, comme on le pense depuis des années, on est dans le droit chemin, les gens arrêteront de parler de ça", a ajouté le coach de 52 ans.

City avait été la cible des foudres de l'UEFA pour ses violations répétées des règles du Fair-Play Financier. En 2014, le club avait dû payer l'équivalent de 60 millions d'euros d'amende et, en 2020, l'UEFA l'avait même exclu pour deux ans de toute compétitions européennes, mais le Tribunal arbitral du sport avait invalidé la sanction, tout en le condamnant à 10 millions d'euros d'amende pour avoir fait obstruction aux investigations.